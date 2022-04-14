FROGGER (FROGGER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FROGGER (FROGGER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FROGGER (FROGGER) Informasjon Frogger Token Positioned to Lead the Next Memecoin Run! Frogger enters a space that has already seen great successes from frog-themed meme coins such as Pepe ($PEPE) Apu Apustaja ($APU) FWOG ($FWOG) HOPPY ($HOPPY) and many more! Frog memecoins are established within the decentralised space and have been consistently set in motion by high profile references to the Pepe meme. These mentions have been made by the likes Elon Musk and even Donald Trump. Frogger is setting the trend and aligning itself in a similar manner which led these memecoins to billions in market cap. A key differentiator for Frogger is its broad token distribution—less than 55% is held by the top 100 holders, with Ethereum founder Vitalik Buterin as the largest holder. This distribution resembles other memecoins such as $DOGE $PEPE and $SHIBA before they went parabolic. Recognition and Growing credibility Frogger has already captured attention and recognition amongst multiple social media influencers and content creators. This was expected as Frogger has History, Culture and Relevance. Offisiell nettside: https://froggeroneth.vip/ Kjøp FROGGER nå!

FROGGER (FROGGER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FROGGER (FROGGER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 81.76K $ 81.76K $ 81.76K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 81.76K $ 81.76K $ 81.76K All-time high: $ 0.00556101 $ 0.00556101 $ 0.00556101 All-Time Low: $ 0.00002655 $ 0.00002655 $ 0.00002655 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om FROGGER (FROGGER) pris

FROGGER (FROGGER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FROGGER (FROGGER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FROGGER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FROGGER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FROGGERs tokenomics, kan du utforske FROGGER tokenets livepris!

