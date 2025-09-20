FROGGER (FROGGER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00009281 $ 0.00009281 $ 0.00009281 24 timer lav $ 0.00009533 $ 0.00009533 $ 0.00009533 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00009281$ 0.00009281 $ 0.00009281 24 timer høy $ 0.00009533$ 0.00009533 $ 0.00009533 All Time High $ 0.00556101$ 0.00556101 $ 0.00556101 Laveste pris $ 0.00002655$ 0.00002655 $ 0.00002655 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) +0.26% Prisendring (7D) -15.28% Prisendring (7D) -15.28%

FROGGER (FROGGER) sanntidsprisen er $0.000095. I løpet av de siste 24 timene har FROGGER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00009281 og et toppnivå på $ 0.00009533, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FROGGER er $ 0.00556101, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002655.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FROGGER endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, +0.26% over 24 timer og -15.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FROGGER (FROGGER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 95.00K$ 95.00K $ 95.00K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 95.00K$ 95.00K $ 95.00K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på FROGGER er $ 95.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FROGGER er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 95.00K.