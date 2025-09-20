FREGO (FREGO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00028338 $ 0.00028338 $ 0.00028338 24 timer lav $ 0.00030702 $ 0.00030702 $ 0.00030702 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00028338$ 0.00028338 $ 0.00028338 24 timer høy $ 0.00030702$ 0.00030702 $ 0.00030702 All Time High $ 0.02039821$ 0.02039821 $ 0.02039821 Laveste pris $ 0.0000844$ 0.0000844 $ 0.0000844 Prisendring (1H) -2.38% Prisendring (1D) -7.45% Prisendring (7D) -6.23% Prisendring (7D) -6.23%

FREGO (FREGO) sanntidsprisen er $0.00028364. I løpet av de siste 24 timene har FREGO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00028338 og et toppnivå på $ 0.00030702, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FREGO er $ 0.02039821, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000844.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FREGO endret seg med -2.38% i løpet av den siste timen, -7.45% over 24 timer og -6.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FREGO (FREGO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 256.27K$ 256.27K $ 256.27K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 256.27K$ 256.27K $ 256.27K Opplagsforsyning 903.51M 903.51M 903.51M Total forsyning 903,513,877.9243666 903,513,877.9243666 903,513,877.9243666

Nåværende markedsverdi på FREGO er $ 256.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FREGO er 903.51M, med en total tilgang på 903513877.9243666. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 256.27K.