FREGO (FREGO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FREGO (FREGO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FREGO (FREGO) Informasjon FREGO is working at the epicenter of AI Safety and Agentic Infrastructure to build out the future of Web3 AI super-alignment. FREGO’s product suite includes multi-agent infrastructure tools, an AI safety plugin framework, and agentic alignment auditing. FREGO has also trained and released multiple LLMs designed to be plugged into existing agents to create safer behavioral outcomes. All FREGO agents operate under the FREGO Constitution, the decentralized benchmark for AI alignment. Holders of $FREGO will be granted voting rights on the constitution. Our mission advances a dual mandate: AI Utility and AI Safety, driving the agentic future we envision — where AI can work alongside humans, Free of Ego. Offisiell nettside: https://www.frego.ai/ Teknisk dokument: https://docs.frego.ai/ Kjøp FREGO nå!

FREGO (FREGO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FREGO (FREGO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 218.76K $ 218.76K $ 218.76K Total forsyning: $ 903.47M $ 903.47M $ 903.47M Sirkulerende forsyning: $ 903.47M $ 903.47M $ 903.47M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 218.76K $ 218.76K $ 218.76K All-time high: $ 0.02039821 $ 0.02039821 $ 0.02039821 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00024213 $ 0.00024213 $ 0.00024213 Lær mer om FREGO (FREGO) pris

FREGO (FREGO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FREGO (FREGO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FREGO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FREGO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FREGOs tokenomics, kan du utforske FREGO tokenets livepris!

FREGO prisforutsigelse Vil du vite hvor FREGO kan være på vei? Vår FREGO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FREGO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!