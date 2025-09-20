Fortune Token (FRTN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00139393 $ 0.00139393 $ 0.00139393 24 timer lav $ 0.00143515 $ 0.00143515 $ 0.00143515 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00139393$ 0.00139393 $ 0.00139393 24 timer høy $ 0.00143515$ 0.00143515 $ 0.00143515 All Time High $ 0.091031$ 0.091031 $ 0.091031 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.23% Prisendring (1D) +0.00% Prisendring (7D) -10.51% Prisendring (7D) -10.51%

Fortune Token (FRTN) sanntidsprisen er $0.001418. I løpet av de siste 24 timene har FRTN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00139393 og et toppnivå på $ 0.00143515, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FRTN er $ 0.091031, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FRTN endret seg med +0.23% i løpet av den siste timen, +0.00% over 24 timer og -10.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fortune Token (FRTN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 404.36K$ 404.36K $ 404.36K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Opplagsforsyning 285.35M 285.35M 285.35M Total forsyning 996,281,414.567182 996,281,414.567182 996,281,414.567182

Nåværende markedsverdi på Fortune Token er $ 404.36K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FRTN er 285.35M, med en total tilgang på 996281414.567182. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.41M.