Fortune Token Pris (FRTN)
+0.23%
+0.00%
-10.51%
-10.51%
Fortune Token (FRTN) sanntidsprisen er $0.001418. I løpet av de siste 24 timene har FRTN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00139393 og et toppnivå på $ 0.00143515, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FRTN er $ 0.091031, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FRTN endret seg med +0.23% i løpet av den siste timen, +0.00% over 24 timer og -10.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Fortune Token er $ 404.36K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FRTN er 285.35M, med en total tilgang på 996281414.567182. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.41M.
I løpet av i dag er prisendringen på Fortune Token til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Fortune Token til USD ble $ +0.0003433227.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Fortune Token til USD ble $ +0.0002065033.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Fortune Token til USD ble $ +0.000308798209093938.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|+0.00%
|30 dager
|$ +0.0003433227
|+24.21%
|60 dager
|$ +0.0002065033
|+14.56%
|90 dager
|$ +0.000308798209093938
|+27.84%
What is the project about? $FRTN is EbisusBay.com proprietary platform utility token, designed to fuel the Ryoshi Dynasties gamified DAO experience, reward NFT holders and drive new volumes to the NFT ecosystems! What makes your project unique? Fortune Token is a pivotal part of the EbisusBay platform, a top-tier NFT marketplace on the Cronos network. It's an innovative cryptocurrency that not only powers the platform's functions but also fuels an exciting and dynamic game-like environment for NFT communities. History of your project. Ebisu's Bay is the first and largest NFT Marketplace on Cronos with a unique GameFi DAO reward system. Chosen as the most trusted Web3 platform from the Cronos community, Ebisu's Bay allows users to create, buy, sell, trade NFTs in a fast, safe and user friendly manner. What’s next for your project? EbisusBay.com is set to change the way we look at NFT Marketplaces by means of it's innovative gamified DAO experience and proprietary utility token. Our platform's ecosystem is ready to onboard the next generation of Web3 users, creating a new standard for quality and transparency within the Web3 industry, offering a safe and rewarding experience while nourishing the NFT ecosystem. What can your token be used for? $Fortune is a standard CRC-20 which can be freely traded on exchanges and will be used for rewards and purchasing services from Ebisu's Bay NFT Marketplace. $Fortune tokens can be staked on Ryoshi Dynasties to earn more $FRTN, in-game & platform rewards.
