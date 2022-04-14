Fortune Token (FRTN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Fortune Token (FRTN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Fortune Token (FRTN) Informasjon What is the project about? $FRTN is EbisusBay.com proprietary platform utility token, designed to fuel the Ryoshi Dynasties gamified DAO experience, reward NFT holders and drive new volumes to the NFT ecosystems! What makes your project unique? Fortune Token is a pivotal part of the EbisusBay platform, a top-tier NFT marketplace on the Cronos network. It's an innovative cryptocurrency that not only powers the platform's functions but also fuels an exciting and dynamic game-like environment for NFT communities. History of your project. Ebisu's Bay is the first and largest NFT Marketplace on Cronos with a unique GameFi DAO reward system. Chosen as the most trusted Web3 platform from the Cronos community, Ebisu's Bay allows users to create, buy, sell, trade NFTs in a fast, safe and user friendly manner. What’s next for your project? EbisusBay.com is set to change the way we look at NFT Marketplaces by means of it's innovative gamified DAO experience and proprietary utility token. Our platform's ecosystem is ready to onboard the next generation of Web3 users, creating a new standard for quality and transparency within the Web3 industry, offering a safe and rewarding experience while nourishing the NFT ecosystem. What can your token be used for? $Fortune is a standard CRC-20 which can be freely traded on exchanges and will be used for rewards and purchasing services from Ebisu's Bay NFT Marketplace. $Fortune tokens can be staked on Ryoshi Dynasties to earn more $FRTN, in-game & platform rewards. Offisiell nettside: https://app.ebisusbay.com/ Teknisk dokument: https://ebisusbay.notion.site/ebisusbay/Ryoshi-Dynasties-8cb0bb21ad194af092cf1e1f8a8846c6 Kjøp FRTN nå!

Fortune Token (FRTN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Fortune Token (FRTN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 357.34K $ 357.34K $ 357.34K Total forsyning: $ 996.28M $ 996.28M $ 996.28M Sirkulerende forsyning: $ 285.29M $ 285.29M $ 285.29M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M All-time high: $ 0.091031 $ 0.091031 $ 0.091031 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00125255 $ 0.00125255 $ 0.00125255 Lær mer om Fortune Token (FRTN) pris

Fortune Token (FRTN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Fortune Token (FRTN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FRTN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FRTN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FRTNs tokenomics, kan du utforske FRTN tokenets livepris!

