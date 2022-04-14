Floos (FLS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Floos (FLS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Floos (FLS) Informasjon FLOOS is a memecoin Aiming to promote Arab culture properly, and reduce cultural and cognitive differences between Eastern and Western communities. The project has been planned for months. We will reveal more details later, but it is supported by one of the strongest Arab communities in web3. There are fixed goals, and others that will be decided by the community as we move forward. Flooooos🚀🚀🚀 Offisiell nettside: https://floos.xyz/ Kjøp FLS nå!

Floos (FLS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Floos (FLS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 169.56K $ 169.56K $ 169.56K Total forsyning: $ 924.10M $ 924.10M $ 924.10M Sirkulerende forsyning: $ 924.10M $ 924.10M $ 924.10M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 169.56K $ 169.56K $ 169.56K All-time high: $ 0.01001577 $ 0.01001577 $ 0.01001577 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00018349 $ 0.00018349 $ 0.00018349 Lær mer om Floos (FLS) pris

Floos (FLS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Floos (FLS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FLS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FLS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FLSs tokenomics, kan du utforske FLS tokenets livepris!

FLS prisforutsigelse Vil du vite hvor FLS kan være på vei? Vår FLS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FLS tokenets prisforutsigelse nå!

