Floos (FLS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00019293 $ 0.00019293 $ 0.00019293 24 timer lav $ 0.0002013 $ 0.0002013 $ 0.0002013 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00019293$ 0.00019293 $ 0.00019293 24 timer høy $ 0.0002013$ 0.0002013 $ 0.0002013 All Time High $ 0.01001577$ 0.01001577 $ 0.01001577 Laveste pris $ 0.00012647$ 0.00012647 $ 0.00012647 Prisendring (1H) -0.12% Prisendring (1D) -2.57% Prisendring (7D) -2.83% Prisendring (7D) -2.83%

Floos (FLS) sanntidsprisen er $0.00019608. I løpet av de siste 24 timene har FLS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00019293 og et toppnivå på $ 0.0002013, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FLS er $ 0.01001577, mens den rekordlave prisen er $ 0.00012647.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FLS endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -2.57% over 24 timer og -2.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Floos (FLS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 181.22K$ 181.22K $ 181.22K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 181.22K$ 181.22K $ 181.22K Opplagsforsyning 924.10M 924.10M 924.10M Total forsyning 924,103,680.85 924,103,680.85 924,103,680.85

Nåværende markedsverdi på Floos er $ 181.22K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FLS er 924.10M, med en total tilgang på 924103680.85. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 181.22K.