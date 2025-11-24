Hva er FLAY

Flayer (FLAY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Flayer (FLAY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Flayer (FLAY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Flayer (FLAY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.33M $ 6.33M $ 6.33M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.54M $ 10.54M $ 10.54M All-time high: $ 0.257272 $ 0.257272 $ 0.257272 All-Time Low: $ 0.00971365 $ 0.00971365 $ 0.00971365 Nåværende pris: $ 0.01054158 $ 0.01054158 $ 0.01054158 Lær mer om Flayer (FLAY) pris Kjøp FLAY nå!

Flayer (FLAY) Informasjon Offisiell nettside: https://www.flaunch.gg Teknisk dokument: https://docs.flaunch.gg/flaunch-docs/community/retardio-manifesto

Flayer (FLAY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Flayer (FLAY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FLAY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FLAY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FLAYs tokenomics, kan du utforske FLAY tokenets livepris!

FLAY prisforutsigelse Vil du vite hvor FLAY kan være på vei? Vår FLAY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FLAY tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!