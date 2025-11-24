Flayer pris i dag

Sanntids Flayer (FLAY) pris i dag er $ 0.01040495, med en 3.24% endring de siste 24 timene. Nåværende FLAY til USD konverteringssats er $ 0.01040495 per FLAY.

Flayer rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 6,242,940, med en sirkulerende forsyning på 600.00M FLAY. I løpet av de siste 24 timene FLAY har den blitt handlet mellom $ 0.00983059(laveste) og $ 0.01049165 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.257272, mens tidenes laveste notering var $ 0.00971365.

Kortsiktig har FLAY beveget seg +0.56% i løpet av den siste timen og -21.81% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Flayer (FLAY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.24M$ 6.24M $ 6.24M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.40M$ 10.40M $ 10.40M Opplagsforsyning 600.00M 600.00M 600.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Flayer er $ 6.24M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FLAY er 600.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.40M.