Fidu (FIDU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.250053 $ 0.250053 $ 0.250053 24 timer lav $ 0.251114 $ 0.251114 $ 0.251114 24 timer høy 24 timer lav $ 0.250053$ 0.250053 $ 0.250053 24 timer høy $ 0.251114$ 0.251114 $ 0.251114 All Time High $ 1.83$ 1.83 $ 1.83 Laveste pris $ 0.199887$ 0.199887 $ 0.199887 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.07% Prisendring (7D) +6.46% Prisendring (7D) +6.46%

Fidu (FIDU) sanntidsprisen er $0.250837. I løpet av de siste 24 timene har FIDU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.250053 og et toppnivå på $ 0.251114, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FIDU er $ 1.83, mens den rekordlave prisen er $ 0.199887.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FIDU endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.07% over 24 timer og +6.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fidu (FIDU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.54M$ 11.54M $ 11.54M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.54M$ 11.54M $ 11.54M Opplagsforsyning 46.02M 46.02M 46.02M Total forsyning 46,024,703.04676089 46,024,703.04676089 46,024,703.04676089

Nåværende markedsverdi på Fidu er $ 11.54M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FIDU er 46.02M, med en total tilgang på 46024703.04676089. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.54M.