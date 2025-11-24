Felis pris i dag

Sanntids Felis (FELIS) pris i dag er --, med en 96.16% endring de siste 24 timene. Nåværende FELIS til USD konverteringssats er -- per FELIS.

Felis rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 6,038.52, med en sirkulerende forsyning på 311.12B FELIS. I løpet av de siste 24 timene FELIS har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00000328, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har FELIS beveget seg -0.00% i løpet av den siste timen og -95.35% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Felis (FELIS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.04K$ 6.04K $ 6.04K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.55K$ 15.55K $ 15.55K Opplagsforsyning 311.12B 311.12B 311.12B Total forsyning 801,328,527,551.2377 801,328,527,551.2377 801,328,527,551.2377

