Fei USD (FEI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.98966 $ 0.98966 $ 0.98966 24 timer lav $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 24 timer høy 24 timer lav $ 0.98966$ 0.98966 $ 0.98966 24 timer høy $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 All Time High $ 5.55$ 5.55 $ 5.55 Laveste pris $ 0.15544$ 0.15544 $ 0.15544 Prisendring (1H) -0.38% Prisendring (1D) -0.52% Prisendring (7D) +0.04% Prisendring (7D) +0.04%

Fei USD (FEI) sanntidsprisen er $0.989656. I løpet av de siste 24 timene har FEI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.98966 og et toppnivå på $ 1.002, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FEI er $ 5.55, mens den rekordlave prisen er $ 0.15544.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FEI endret seg med -0.38% i løpet av den siste timen, -0.52% over 24 timer og +0.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fei USD (FEI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.78M$ 3.78M $ 3.78M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.03M$ 4.03M $ 4.03M Opplagsforsyning 3.81M 3.81M 3.81M Total forsyning 4,061,553.297620421 4,061,553.297620421 4,061,553.297620421

Nåværende markedsverdi på Fei USD er $ 3.78M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FEI er 3.81M, med en total tilgang på 4061553.297620421. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.03M.