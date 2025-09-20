Dagens Fei USD livepris er 0.989656 USD. Spor prisoppdateringer for FEI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FEI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Fei USD livepris er 0.989656 USD. Spor prisoppdateringer for FEI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FEI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Fei USD Pris (FEI)

1 FEI til USD livepris:

$0.991982
$0.991982
-0.20%1D
USD
Fei USD (FEI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:14:01 (UTC+8)

Fei USD (FEI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.98966
$ 0.98966
24 timer lav
$ 1.002
$ 1.002
24 timer høy

$ 0.98966
$ 0.98966

$ 1.002
$ 1.002

$ 5.55
$ 5.55

$ 0.15544
$ 0.15544

-0.38%

-0.52%

+0.04%

+0.04%

Fei USD (FEI) sanntidsprisen er $0.989656. I løpet av de siste 24 timene har FEI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.98966 og et toppnivå på $ 1.002, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FEI er $ 5.55, mens den rekordlave prisen er $ 0.15544.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FEI endret seg med -0.38% i løpet av den siste timen, -0.52% over 24 timer og +0.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fei USD (FEI) Markedsinformasjon

$ 3.78M
$ 3.78M

--
--

$ 4.03M
$ 4.03M

3.81M
3.81M

4,061,553.297620421
4,061,553.297620421

Nåværende markedsverdi på Fei USD er $ 3.78M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FEI er 3.81M, med en total tilgang på 4061553.297620421. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.03M.

Fei USD (FEI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Fei USD til USD ble $ -0.0052191904978982.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Fei USD til USD ble $ -0.0106442451.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Fei USD til USD ble $ -0.0074453800.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Fei USD til USD ble $ -0.0024401924283148.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0052191904978982-0.52%
30 dager$ -0.0106442451-1.07%
60 dager$ -0.0074453800-0.75%
90 dager$ -0.0024401924283148-0.24%

Hva er Fei USD (FEI)

FEI uses a new kind of stablecoin mechanism called protocol controlled value (PCV). It is more capital-efficient, has a fair distribution, and is fully decentralized. The protocol uses the value it controls to maintain liquid secondary markets. Fei Labs is the team that created FEI, a highly scalable, decentralized, and reserve-backed stablecoin that can meet DeFi’s needs without relying on centralized assets for collateral, that unlocks next-generation integration potential. Our mission is to be the stable coin of DeFi backed by some of the top minds in the space, including a16z, Nascent, Variant, Coinbase, Fei v2 launches in late 2021, bringing 1:1 redeemability, TRIBE buybacks/backstop, and algorithmic PCV management: https://medium.com/fei-protocol/introducing-fei-v2-6f56afe7a1b5

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Fei USD (FEI) Ressurs

Offisiell nettside

Fei USD Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Fei USD (FEI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Fei USD (FEI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Fei USD.

Sjekk Fei USDprisprognosen nå!

FEI til lokale valutaer

Fei USD (FEI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Fei USD (FEI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FEI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Fei USD (FEI)

Hvor mye er Fei USD (FEI) verdt i dag?
Live FEI prisen i USD er 0.989656 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FEI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FEI til USD er $ 0.989656. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Fei USD?
Markedsverdien for FEI er $ 3.78M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FEI?
Den sirkulerende forsyningen av FEI er 3.81M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFEI ?
FEI oppnådde en ATH-pris på 5.55 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FEI?
FEI så en ATL-pris på 0.15544 USD.
Hva er handelsvolumet til FEI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FEI er -- USD.
Vil FEI gå høyere i år?
FEI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FEI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:14:01 (UTC+8)

