Fei USD (FEI) Informasjon FEI uses a new kind of stablecoin mechanism called protocol controlled value (PCV). It is more capital-efficient, has a fair distribution, and is fully decentralized. The protocol uses the value it controls to maintain liquid secondary markets. Fei Labs is the team that created FEI, a highly scalable, decentralized, and reserve-backed stablecoin that can meet DeFi’s needs without relying on centralized assets for collateral, that unlocks next-generation integration potential. Our mission is to be the stable coin of DeFi backed by some of the top minds in the space, including a16z, Nascent, Variant, Coinbase, Fei v2 launches in late 2021, bringing 1:1 redeemability, TRIBE buybacks/backstop, and algorithmic PCV management: https://medium.com/fei-protocol/introducing-fei-v2-6f56afe7a1b5 Offisiell nettside: https://fei.money/ Kjøp FEI nå!

Fei USD (FEI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Fei USD (FEI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.80M $ 3.80M $ 3.80M Total forsyning: $ 4.06M $ 4.06M $ 4.06M Sirkulerende forsyning: $ 3.81M $ 3.81M $ 3.81M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.05M $ 4.05M $ 4.05M All-time high: $ 5.55 $ 5.55 $ 5.55 All-Time Low: $ 0.15544 $ 0.15544 $ 0.15544 Nåværende pris: $ 0.997645 $ 0.997645 $ 0.997645 Lær mer om Fei USD (FEI) pris

Fei USD (FEI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Fei USD (FEI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FEI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FEI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FEIs tokenomics, kan du utforske FEI tokenets livepris!

