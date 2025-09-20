Ethernity Chain (ERN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.160472 $ 0.160472 $ 0.160472 24 timer lav $ 1.064 $ 1.064 $ 1.064 24 timer høy 24 timer lav $ 0.160472$ 0.160472 $ 0.160472 24 timer høy $ 1.064$ 1.064 $ 1.064 All Time High $ 73.86$ 73.86 $ 73.86 Laveste pris $ 0.083222$ 0.083222 $ 0.083222 Prisendring (1H) +5.28% Prisendring (1D) +68.76% Prisendring (7D) -89.89% Prisendring (7D) -89.89%

Ethernity Chain (ERN) sanntidsprisen er $0.273595. I løpet av de siste 24 timene har ERN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.160472 og et toppnivå på $ 1.064, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ERN er $ 73.86, mens den rekordlave prisen er $ 0.083222.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ERN endret seg med +5.28% i løpet av den siste timen, +68.76% over 24 timer og -89.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ethernity Chain (ERN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.57M$ 6.57M $ 6.57M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.21M$ 8.21M $ 8.21M Opplagsforsyning 24.03M 24.03M 24.03M Total forsyning 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Ethernity Chain er $ 6.57M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ERN er 24.03M, med en total tilgang på 30000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.21M.