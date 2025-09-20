Dagens Ethernity Chain livepris er 0.273595 USD. Spor prisoppdateringer for ERN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ERN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Ethernity Chain livepris er 0.273595 USD. Spor prisoppdateringer for ERN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ERN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Ethernity Chain Pris (ERN)

1 ERN til USD livepris:

$0.273595
+68.70%1D
Ethernity Chain (ERN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:06:23 (UTC+8)

Ethernity Chain (ERN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.160472
24 timer lav
$ 1.064
24 timer høy

$ 0.160472
$ 1.064
$ 73.86
$ 0.083222
+5.28%

+68.76%

-89.89%

-89.89%

Ethernity Chain (ERN) sanntidsprisen er $0.273595. I løpet av de siste 24 timene har ERN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.160472 og et toppnivå på $ 1.064, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ERN er $ 73.86, mens den rekordlave prisen er $ 0.083222.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ERN endret seg med +5.28% i løpet av den siste timen, +68.76% over 24 timer og -89.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ethernity Chain (ERN) Markedsinformasjon

$ 6.57M
--
$ 8.21M
24.03M
30,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Ethernity Chain er $ 6.57M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ERN er 24.03M, med en total tilgang på 30000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.21M.

Ethernity Chain (ERN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Ethernity Chain til USD ble $ +0.111476.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Ethernity Chain til USD ble $ -0.1676256374.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Ethernity Chain til USD ble $ -0.1930166761.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Ethernity Chain til USD ble $ -0.84269802833564.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.111476+68.76%
30 dager$ -0.1676256374-61.26%
60 dager$ -0.1930166761-70.54%
90 dager$ -0.84269802833564-75.49%

Hva er Ethernity Chain (ERN)

Welcome to the Future of Entertainment with Ethernity Chain! Initially launched as an NFT marketplace, Ethernity Chain has transformed into an ETH Layer 2 platform with enhanced AI-driven security, setting new standards for on-chain entertainment, all powered by $ERN. With the global entertainment and media market projected to reach $3.5 trillion by 2030, Ethernity Chain is positioned as the premier platform for global brands to transition their franchises onto the blockchain. Having already onboarded icons like Lionel Messi, Shaquille O'Neal, and Muhammad Ali, Ethernity Chain now focuses on the biggest entertainment franchises, offering a purpose-built platform with an industry-first built-in AI security model. Crafted through discussions with industry leaders, Ethernity Chain's Layer 2 solution boasts key features such as AI-enhanced security and DRM, easy integration with a plug-and-play toolkit, eco-friendly operations with reduced gas fees, and 100% EVM compatibility for seamless operations. Brands can leverage the Ethernity product suite and plug-and-play toolkit to develop next-gen Web3 applications spanning web3 games, digital collectibles, RWAs, and interactive media. Exciting launches are on the horizon, including the FanableApp RWA marketplace, the Exorians sci-fi franchise and Web3 game, and numerous third-party applications by industry-leading teams. Get ready to experience the future of entertainment with Ethernity Chain!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Ethernity Chain (ERN) Ressurs

Offisiell nettside

Ethernity Chain Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Ethernity Chain (ERN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Ethernity Chain (ERN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Ethernity Chain.

Sjekk Ethernity Chainprisprognosen nå!

ERN til lokale valutaer

Ethernity Chain (ERN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Ethernity Chain (ERN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ERN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Ethernity Chain (ERN)

Hvor mye er Ethernity Chain (ERN) verdt i dag?
Live ERN prisen i USD er 0.273595 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ERN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ERN til USD er $ 0.273595. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Ethernity Chain?
Markedsverdien for ERN er $ 6.57M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ERN?
Den sirkulerende forsyningen av ERN er 24.03M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forERN ?
ERN oppnådde en ATH-pris på 73.86 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ERN?
ERN så en ATL-pris på 0.083222 USD.
Hva er handelsvolumet til ERN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ERN er -- USD.
Vil ERN gå høyere i år?
ERN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ERN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ethernity Chain (ERN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

