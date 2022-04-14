Ethernity Chain (ERN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ethernity Chain (ERN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ethernity Chain (ERN) Informasjon Welcome to the Future of Entertainment with Ethernity Chain! Initially launched as an NFT marketplace, Ethernity Chain has transformed into an ETH Layer 2 platform with enhanced AI-driven security, setting new standards for on-chain entertainment, all powered by $ERN. With the global entertainment and media market projected to reach $3.5 trillion by 2030, Ethernity Chain is positioned as the premier platform for global brands to transition their franchises onto the blockchain. Having already onboarded icons like Lionel Messi, Shaquille O'Neal, and Muhammad Ali, Ethernity Chain now focuses on the biggest entertainment franchises, offering a purpose-built platform with an industry-first built-in AI security model. Crafted through discussions with industry leaders, Ethernity Chain's Layer 2 solution boasts key features such as AI-enhanced security and DRM, easy integration with a plug-and-play toolkit, eco-friendly operations with reduced gas fees, and 100% EVM compatibility for seamless operations. Brands can leverage the Ethernity product suite and plug-and-play toolkit to develop next-gen Web3 applications spanning web3 games, digital collectibles, RWAs, and interactive media. Exciting launches are on the horizon, including the FanableApp RWA marketplace, the Exorians sci-fi franchise and Web3 game, and numerous third-party applications by industry-leading teams. Get ready to experience the future of entertainment with Ethernity Chain! Offisiell nettside: https://ethernity.io/

Ethernity Chain (ERN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ethernity Chain (ERN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.70M $ 3.70M $ 3.70M Total forsyning: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Sirkulerende forsyning: $ 24.03M $ 24.03M $ 24.03M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.62M $ 4.62M $ 4.62M All-time high: $ 73.86 $ 73.86 $ 73.86 All-Time Low: $ 0.083222 $ 0.083222 $ 0.083222 Nåværende pris: $ 0.154155 $ 0.154155 $ 0.154155 Lær mer om Ethernity Chain (ERN) pris

Ethernity Chain (ERN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ethernity Chain (ERN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ERN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ERN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ERNs tokenomics, kan du utforske ERN tokenets livepris!

ERN prisforutsigelse Vil du vite hvor ERN kan være på vei? Vår ERN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ERN tokenets prisforutsigelse nå!

