Etherisc DIP (DIP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00669893 24 timer høy $ 0.00695733 All Time High $ 0.460205 Laveste pris $ 0.00226715 Prisendring (1H) -0.06% Prisendring (1D) -3.45% Prisendring (7D) -7.90%

Etherisc DIP (DIP) sanntidsprisen er $0.00670988. I løpet av de siste 24 timene har DIP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00669893 og et toppnivå på $ 0.00695733, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DIP er $ 0.460205, mens den rekordlave prisen er $ 0.00226715.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DIP endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, -3.45% over 24 timer og -7.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Etherisc DIP (DIP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.57M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.71M Opplagsforsyning 383.45M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Etherisc DIP er $ 2.57M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DIP er 383.45M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.71M.