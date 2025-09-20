Eternals (ETER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00126503$ 0.00126503 $ 0.00126503 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.27% Prisendring (1D) +42.21% Prisendring (7D) +21.21% Prisendring (7D) +21.21%

Eternals (ETER) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ETER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ETER er $ 0.00126503, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ETER endret seg med +0.27% i løpet av den siste timen, +42.21% over 24 timer og +21.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Eternals (ETER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 266.44K$ 266.44K $ 266.44K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.07M$ 2.07M $ 2.07M Opplagsforsyning 1.28B 1.28B 1.28B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Eternals er $ 266.44K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ETER er 1.28B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.07M.