Eternals (ETER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Eternals (ETER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Eternals (ETER) Informasjon Eternals is a gaming ecosystem that aims to unite multiple game worlds into a single, ever-expanding multiverse. Its purpose is to empower studios and publishers to transform creative ideas into interconnected gaming universes, leveraging Web3 tools like blockchain for extended game lifecycles and community-owned intellectual properties. The platform functions as a bridge between creators and players, delivering immersive, dynamic experiences that transcend traditional gaming. Its utility lies in fostering innovation, enabling profit through revenue generation (millions in six months), and building a loyal community (thousands of users). By integrating creativity, community ownership, and profitability, Eternals seeks to redefine gaming as a collaborative, evolving adventure. Offisiell nettside: https://eternals.game Teknisk dokument: https://docs.eternals.game

Eternals (ETER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Eternals (ETER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 248,65K $ 248,65K $ 248,65K Total forsyning: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Sirkulerende forsyning: $ 1,28B $ 1,28B $ 1,28B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1,94M $ 1,94M $ 1,94M All-time high: $ 0,00126503 $ 0,00126503 $ 0,00126503 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0,00019358 $ 0,00019358 $ 0,00019358 Lær mer om Eternals (ETER) pris

Eternals (ETER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Eternals (ETER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ETER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ETER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ETERs tokenomics, kan du utforske ETER tokenets livepris!

ETER prisforutsigelse Vil du vite hvor ETER kan være på vei? Vår ETER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

