Elixir deUSD (DEUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.998002 $ 0.998002 $ 0.998002 24 timer lav $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 24 timer høy 24 timer lav $ 0.998002$ 0.998002 $ 0.998002 24 timer høy $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 All Time High $ 1.04$ 1.04 $ 1.04 Laveste pris $ 0.978154$ 0.978154 $ 0.978154 Prisendring (1H) -0.03% Prisendring (1D) +0.02% Prisendring (7D) +0.03% Prisendring (7D) +0.03%

Elixir deUSD (DEUSD) sanntidsprisen er $1. I løpet av de siste 24 timene har DEUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.998002 og et toppnivå på $ 1.002, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DEUSD er $ 1.04, mens den rekordlave prisen er $ 0.978154.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DEUSD endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, +0.02% over 24 timer og +0.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Elixir deUSD (DEUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 122.91M$ 122.91M $ 122.91M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 122.91M$ 122.91M $ 122.91M Opplagsforsyning 122.89M 122.89M 122.89M Total forsyning 122,891,964.7804456 122,891,964.7804456 122,891,964.7804456

Nåværende markedsverdi på Elixir deUSD er $ 122.91M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DEUSD er 122.89M, med en total tilgang på 122891964.7804456. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 122.91M.