Elixir deUSD (DEUSD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:05:18 (UTC+8)

Elixir deUSD (DEUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.998002
24 timer lav
$ 1.002
24 timer høy

$ 0.998002
$ 1.002
$ 1.04
$ 0.978154
-0.03%

+0.02%

+0.03%

+0.03%

Elixir deUSD (DEUSD) sanntidsprisen er $1. I løpet av de siste 24 timene har DEUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.998002 og et toppnivå på $ 1.002, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DEUSD er $ 1.04, mens den rekordlave prisen er $ 0.978154.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DEUSD endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, +0.02% over 24 timer og +0.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Elixir deUSD (DEUSD) Markedsinformasjon

$ 122.91M
--
$ 122.91M
122.89M
122,891,964.7804456
Nåværende markedsverdi på Elixir deUSD er $ 122.91M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DEUSD er 122.89M, med en total tilgang på 122891964.7804456. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 122.91M.

Elixir deUSD (DEUSD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Elixir deUSD til USD ble $ +0.00015876.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Elixir deUSD til USD ble $ +0.0006404000.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Elixir deUSD til USD ble $ +0.0008494000.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Elixir deUSD til USD ble $ +0.0009244378471994.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00015876+0.02%
30 dager$ +0.0006404000+0.06%
60 dager$ +0.0008494000+0.08%
90 dager$ +0.0009244378471994+0.09%

Hva er Elixir deUSD (DEUSD)

deUSD is a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar powered by Elixir. Through Elixir’s native integrations with RWA issuers, deUSD serves as the default currency for BlackRock, Hamilton Lane, Apollo, and others to enter DeFi. deUSD will also be used as the preferred collateral within Elixir's ecosystem, with most Elixir-powered exchanges natively accepting it as yield-bearing collateral.

Folk spør også: Andre spørsmål om Elixir deUSD (DEUSD)

Hvor mye er Elixir deUSD (DEUSD) verdt i dag?
Live DEUSD prisen i USD er 1.0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DEUSD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DEUSD til USD er $ 1.0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Elixir deUSD?
Markedsverdien for DEUSD er $ 122.91M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DEUSD?
Den sirkulerende forsyningen av DEUSD er 122.89M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDEUSD ?
DEUSD oppnådde en ATH-pris på 1.04 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DEUSD?
DEUSD så en ATL-pris på 0.978154 USD.
Hva er handelsvolumet til DEUSD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DEUSD er -- USD.
Vil DEUSD gå høyere i år?
DEUSD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DEUSD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Elixir deUSD (DEUSD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.