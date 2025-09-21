Elixir deUSD (DEUSD)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Elixir deUSD % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Elixir deUSD-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Elixir deUSD (DEUSD) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Elixir deUSD potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.997959 i 2025. Elixir deUSD (DEUSD) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Elixir deUSD potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.0478 i 2026. Elixir deUSD (DEUSD) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DEUSD for 2027 $ 1.1002 med en 10.25% vekstrate. Elixir deUSD (DEUSD) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DEUSD for 2028 $ 1.1552 med en 15.76% vekstrate. Elixir deUSD (DEUSD) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DEUSD for 2029 $ 1.2130 med en 21.55% vekstrate. Elixir deUSD (DEUSD) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DEUSD for 2030 $ 1.2736 med en 27.63% vekstrate. Elixir deUSD (DEUSD) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Elixir deUSD potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.0746. Elixir deUSD (DEUSD) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Elixir deUSD potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.3794. År Pris Vekst 2025 $ 0.997959 0.00%

2026 $ 1.0478 5.00%

2027 $ 1.1002 10.25%

2028 $ 1.1552 15.76%

2029 $ 1.2130 21.55%

2030 $ 1.2736 27.63%

2031 $ 1.3373 34.01%

2032 $ 1.4042 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 1.4744 47.75%

2034 $ 1.5481 55.13%

2035 $ 1.6255 62.89%

2036 $ 1.7068 71.03%

2037 $ 1.7921 79.59%

2038 $ 1.8818 88.56%

2039 $ 1.9758 97.99%

2040 $ 2.0746 107.89% Vis mer Kortsiktig Elixir deUSD-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.997959 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.998095 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.998915 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 1.0020 0.41% Elixir deUSD (DEUSD) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for DEUSD September 21, 2025(I dag) er $0.997959 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Elixir deUSD (DEUSD) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for DEUSD, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.998095 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Elixir deUSD (DEUSD) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for DEUSD, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.998915 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Elixir deUSD (DEUSD) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for DEUSD $1.0020 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Elixir deUSD prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 121.98M$ 121.98M $ 121.98M Opplagsforsyning 122.15M 122.15M 122.15M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste DEUSD-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har DEUSD en sirkulerende forsyning på 122.15M og total markedsverdi på $ 121.98M. Se DEUSD livepris

Elixir deUSD Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Elixir deUSD direktepris, er gjeldende pris for Elixir deUSD 0.997959USD. Den sirkulerende forsyningen av Elixir deUSD(DEUSD) er 122.15M DEUSD , som gir den en markedsverdi på $121,983,439 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.26% $ -0.002637 $ 1.002 $ 0.997315

7 dager -0.19% $ -0.001930 $ 1.0021 $ 0.997028

30 dager -0.14% $ -0.001447 $ 1.0021 $ 0.997028 24-timers ytelse De siste 24 timene har Elixir deUSD vist en prisbevegelse på $-0.002637 , noe som gjenspeiler en -0.26% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Elixir deUSD handlet på en topp på $1.0021 og en bunn på $0.997028 . Det så en prisendring på -0.19% . Denne nylige trenden viser potensialet til DEUSD for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Elixir deUSD opplevd en -0.14% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.001447 av dens verdi. Dette indikerer at DEUSD kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Elixir deUSD (DEUSD) prisforutsigelsesmodul? Elixir deUSD-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for DEUSD basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Elixir deUSD det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for DEUSD, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Elixir deUSD. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til DEUSD. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til DEUSD for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Elixir deUSD.

Hvorfor er DEUSD-prisforutsigelse viktig?

DEUSD-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i DEUSD nå? I følge dine forutsigelser vil DEUSD oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for DEUSD neste måned? I følge Elixir deUSD (DEUSD)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte DEUSD-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 DEUSD koste i 2026? Prisen på 1 Elixir deUSD (DEUSD) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil DEUSD øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på DEUSD i 2027? Elixir deUSD (DEUSD) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 DEUSD innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for DEUSD i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Elixir deUSD (DEUSD) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for DEUSD i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Elixir deUSD (DEUSD) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 DEUSD koste i 2030? Prisen på 1 Elixir deUSD (DEUSD) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil DEUSD øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for DEUSD i 2040? Elixir deUSD (DEUSD) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 DEUSD innen 2040.