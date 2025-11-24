Eigenpie pris i dag

Sanntids Eigenpie (EGP) pris i dag er $ 0.322245, med en 0.45% endring de siste 24 timene. Nåværende EGP til USD konverteringssats er $ 0.322245 per EGP.

Eigenpie rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,183,490, med en sirkulerende forsyning på 3.69M EGP. I løpet av de siste 24 timene EGP har den blitt handlet mellom $ 0.313348(laveste) og $ 0.323708 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 9.68, mens tidenes laveste notering var $ 0.212282.

Kortsiktig har EGP beveget seg +1.78% i løpet av den siste timen og +4.89% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Eigenpie (EGP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.20M$ 3.20M $ 3.20M Opplagsforsyning 3.69M 3.69M 3.69M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

