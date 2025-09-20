eBTC (EBTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 127,052 24 timer høy $ 127,757 All Time High $ 137,026 Laveste pris $ 51,866 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.07% Prisendring (7D) +10.16%

eBTC (EBTC) sanntidsprisen er $127,393. I løpet av de siste 24 timene har EBTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 127,052 og et toppnivå på $ 127,757, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EBTC er $ 137,026, mens den rekordlave prisen er $ 51,866.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EBTC endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.07% over 24 timer og +10.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

eBTC (EBTC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.03M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.03M Opplagsforsyning 31.61 Total forsyning 31.61377243229391

Nåværende markedsverdi på eBTC er $ 4.03M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EBTC er 31.61, med en total tilgang på 31.61377243229391. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.03M.