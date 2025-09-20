Dagens eBTC livepris er 127,393 USD. Spor prisoppdateringer for EBTC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EBTC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens eBTC livepris er 127,393 USD. Spor prisoppdateringer for EBTC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EBTC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 EBTC til USD livepris:

$127,393
0.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
eBTC (EBTC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:11:37 (UTC+8)

eBTC (EBTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 127,052
24 timer lav
$ 127,757
24 timer høy

$ 127,052
$ 127,757
$ 137,026
$ 51,866
--

-0.07%

+10.16%

+10.16%

eBTC (EBTC) sanntidsprisen er $127,393. I løpet av de siste 24 timene har EBTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 127,052 og et toppnivå på $ 127,757, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EBTC er $ 137,026, mens den rekordlave prisen er $ 51,866.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EBTC endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.07% over 24 timer og +10.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

eBTC (EBTC) Markedsinformasjon

$ 4.03M
--
$ 4.03M
31.61
31.61377243229391
Nåværende markedsverdi på eBTC er $ 4.03M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EBTC er 31.61, med en total tilgang på 31.61377243229391. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.03M.

eBTC (EBTC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på eBTC til USD ble $ -89.3428615403.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på eBTC til USD ble $ +15,521.3083340000.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på eBTC til USD ble $ +10,928.7906840000.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på eBTC til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -89.3428615403-0.07%
30 dager$ +15,521.3083340000+12.18%
60 dager$ +10,928.7906840000+8.58%
90 dager$ 0--

Hva er eBTC (EBTC)

eBTC is a collateralized crypto asset soft pegged to the price of Bitcoin and built on the Ethereum network. It is backed exclusively by Lido's stETH and powered by immutable smart contracts with minimized counterparty reliance. It is designed to be the most decentralized synthetic Bitcoin in DeFi and offers the ability for anyone in the world to borrow BTC at no cost. Built by BadgerDAO

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

eBTC (EBTC) Ressurs

Offisiell nettside

eBTC Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil eBTC (EBTC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine eBTC (EBTC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for eBTC.

Sjekk eBTCprisprognosen nå!

EBTC til lokale valutaer

eBTC (EBTC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak eBTC (EBTC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EBTC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om eBTC (EBTC)

Hvor mye er eBTC (EBTC) verdt i dag?
Live EBTC prisen i USD er 127,393 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende EBTC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på EBTC til USD er $ 127,393. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for eBTC?
Markedsverdien for EBTC er $ 4.03M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av EBTC?
Den sirkulerende forsyningen av EBTC er 31.61 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEBTC ?
EBTC oppnådde en ATH-pris på 137,026 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på EBTC?
EBTC så en ATL-pris på 51,866 USD.
Hva er handelsvolumet til EBTC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EBTC er -- USD.
Vil EBTC gå høyere i år?
EBTC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EBTC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.