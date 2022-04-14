eBTC (EBTC) tokenomics
eBTC (EBTC) Informasjon
eBTC is a collateralized crypto asset soft pegged to the price of Bitcoin and built on the Ethereum network. It is backed exclusively by Lido's stETH and powered by immutable smart contracts with minimized counterparty reliance. It is designed to be the most decentralized synthetic Bitcoin in DeFi and offers the ability for anyone in the world to borrow BTC at no cost.
Built by BadgerDAO
eBTC (EBTC) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for eBTC (EBTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
eBTC (EBTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak eBTC (EBTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet EBTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange EBTC tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår EBTCs tokenomics, kan du utforske EBTC tokenets livepris!
