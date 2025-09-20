dYdX (ETHDYDX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.656579 $ 0.656579 $ 0.656579 24 timer lav $ 0.708554 $ 0.708554 $ 0.708554 24 timer høy 24 timer lav $ 0.656579$ 0.656579 $ 0.656579 24 timer høy $ 0.708554$ 0.708554 $ 0.708554 All Time High $ 27.86$ 27.86 $ 27.86 Laveste pris $ 0.418804$ 0.418804 $ 0.418804 Prisendring (1H) +0.25% Prisendring (1D) -5.29% Prisendring (7D) +0.27% Prisendring (7D) +0.27%

dYdX (ETHDYDX) sanntidsprisen er $0.669781. I løpet av de siste 24 timene har ETHDYDX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.656579 og et toppnivå på $ 0.708554, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ETHDYDX er $ 27.86, mens den rekordlave prisen er $ 0.418804.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ETHDYDX endret seg med +0.25% i løpet av den siste timen, -5.29% over 24 timer og +0.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

dYdX (ETHDYDX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 27.86M$ 27.86M $ 27.86M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 579.58M$ 579.58M $ 579.58M Opplagsforsyning 41.66M 41.66M 41.66M Total forsyning 866,667,797.7847306 866,667,797.7847306 866,667,797.7847306

Nåværende markedsverdi på dYdX er $ 27.86M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ETHDYDX er 41.66M, med en total tilgang på 866667797.7847306. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 579.58M.