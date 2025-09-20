Dor (DOR) Prisinformasjon (USD)

Dor (DOR) sanntidsprisen er $0.006108. I løpet av de siste 24 timene har DOR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00588498 og et toppnivå på $ 0.00969449, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOR er $ 0.386986, mens den rekordlave prisen er $ 0.00237247.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOR endret seg med +2.13% i løpet av den siste timen, -36.46% over 24 timer og +76.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nåværende markedsverdi på Dor er $ 1.84M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOR er 301.93M, med en total tilgang på 428411651.7008869. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.62M.