Dor (DOR) Informasjon The DOR token is the first L0 token on the Constellation Network. The DOR token is native to the DOR metagraph, and its utility is to provide incentives in the form of commissions for users to install Dor Traffic Miner sensors on retail locations and share the foot traffic data collected with the Dor Metagraph. The DOR token utilizes minting and locking mechanisms with a constantly adjusting circular supply designed to secure validator network resources. This utility token was not sold in any private sale to investors or allocated to advisors or team members. Tokens are generated either temporarily through distributions or continuously through nodes. Dor Technologies is the company behind the Dor Traffic Miner sensors and has a metagraph, or Layer 1 project-specific decentralized network, that runs on top of Constellation’s global Layer 0 network, called the Hypergraph. The Dor metagraph is a decentralized ledger-based service used for the distribution, validation, and incentivization of data produced by the Dor Traffic Miner and other future product offerings. Offisiell nettside: https://constellationnetwork.io/dtm/ Teknisk dokument: https://docs.getdor.com/metagraph/ Kjøp DOR nå!

Dor (DOR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dor (DOR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Total forsyning: $ 428.63M $ 428.63M $ 428.63M Sirkulerende forsyning: $ 302.93M $ 302.93M $ 302.93M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.71M $ 2.71M $ 2.71M All-time high: $ 0.386986 $ 0.386986 $ 0.386986 All-Time Low: $ 0.00237247 $ 0.00237247 $ 0.00237247 Nåværende pris: $ 0.00631859 $ 0.00631859 $ 0.00631859 Lær mer om Dor (DOR) pris

Dor (DOR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dor (DOR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DOR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DOR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DORs tokenomics, kan du utforske DOR tokenets livepris!

DOR prisforutsigelse Vil du vite hvor DOR kan være på vei? Vår DOR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DOR tokenets prisforutsigelse nå!

