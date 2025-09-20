Donut (DONUT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00414829 $ 0.00414829 $ 0.00414829 24 timer lav $ 0.00434794 $ 0.00434794 $ 0.00434794 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00414829$ 0.00414829 $ 0.00414829 24 timer høy $ 0.00434794$ 0.00434794 $ 0.00434794 All Time High $ 0.093022$ 0.093022 $ 0.093022 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) -3.80% Prisendring (7D) -5.49% Prisendring (7D) -5.49%

Donut (DONUT) sanntidsprisen er $0.00417399. I løpet av de siste 24 timene har DONUT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00414829 og et toppnivå på $ 0.00434794, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DONUT er $ 0.093022, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DONUT endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -3.80% over 24 timer og -5.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Donut (DONUT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 869.86K$ 869.86K $ 869.86K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 948.78K$ 948.78K $ 948.78K Opplagsforsyning 208.39M 208.39M 208.39M Total forsyning 227,302,502.5553736 227,302,502.5553736 227,302,502.5553736

Nåværende markedsverdi på Donut er $ 869.86K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DONUT er 208.39M, med en total tilgang på 227302502.5553736. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 948.78K.