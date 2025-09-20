Dagens Donut livepris er 0.00417399 USD. Spor prisoppdateringer for DONUT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DONUT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Donut livepris er 0.00417399 USD. Spor prisoppdateringer for DONUT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DONUT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om DONUT

DONUT Prisinformasjon

DONUT Offisiell nettside

DONUT tokenomics

DONUT Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Donut Logo

Donut Pris (DONUT)

Ikke oppført

1 DONUT til USD livepris:

$0.00417399
$0.00417399$0.00417399
-3.80%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Donut (DONUT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:29:47 (UTC+8)

Donut (DONUT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00414829
$ 0.00414829$ 0.00414829
24 timer lav
$ 0.00434794
$ 0.00434794$ 0.00434794
24 timer høy

$ 0.00414829
$ 0.00414829$ 0.00414829

$ 0.00434794
$ 0.00434794$ 0.00434794

$ 0.093022
$ 0.093022$ 0.093022

$ 0
$ 0$ 0

+0.03%

-3.80%

-5.49%

-5.49%

Donut (DONUT) sanntidsprisen er $0.00417399. I løpet av de siste 24 timene har DONUT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00414829 og et toppnivå på $ 0.00434794, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DONUT er $ 0.093022, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DONUT endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -3.80% over 24 timer og -5.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Donut (DONUT) Markedsinformasjon

$ 869.86K
$ 869.86K$ 869.86K

--
----

$ 948.78K
$ 948.78K$ 948.78K

208.39M
208.39M 208.39M

227,302,502.5553736
227,302,502.5553736 227,302,502.5553736

Nåværende markedsverdi på Donut er $ 869.86K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DONUT er 208.39M, med en total tilgang på 227302502.5553736. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 948.78K.

Donut (DONUT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Donut til USD ble $ -0.000165017494765787.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Donut til USD ble $ -0.0001013377.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Donut til USD ble $ -0.0014520171.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Donut til USD ble $ -0.0005707393706218314.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000165017494765787-3.80%
30 dager$ -0.0001013377-2.42%
60 dager$ -0.0014520171-34.78%
90 dager$ -0.0005707393706218314-12.02%

Hva er Donut (DONUT)

Donut (DONUT) is the native token of r/EthTrader, a unique Ethereum-focused community on Reddit. It powers a SocialFi ecosystem by incentivizing contributions, promoting engagement, and enabling decentralized governance. Donuts are distributed based on user activity, such as posting, commenting, and participating in governance, creating a fair and transparent reward system for contributors. Additionally, DONUT holders have the ability to influence subreddit policies and ecosystem changes. The token also supports initiatives such as tipping, subreddit special memberships, and domain-based identity systems.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Donut (DONUT) Ressurs

Offisiell nettside

Donut Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Donut (DONUT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Donut (DONUT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Donut.

Sjekk Donutprisprognosen nå!

DONUT til lokale valutaer

Donut (DONUT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Donut (DONUT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DONUT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Donut (DONUT)

Hvor mye er Donut (DONUT) verdt i dag?
Live DONUT prisen i USD er 0.00417399 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DONUT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DONUT til USD er $ 0.00417399. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Donut?
Markedsverdien for DONUT er $ 869.86K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DONUT?
Den sirkulerende forsyningen av DONUT er 208.39M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDONUT ?
DONUT oppnådde en ATH-pris på 0.093022 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DONUT?
DONUT så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til DONUT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DONUT er -- USD.
Vil DONUT gå høyere i år?
DONUT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DONUT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:29:47 (UTC+8)

Donut (DONUT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.