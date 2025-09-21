Donut (DONUT)-prisforutsigelse (USD)

Få Donut prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye DONUT vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Donut-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Donut (DONUT) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Donut potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.004235 i 2025. Donut (DONUT) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Donut potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.004446 i 2026. Donut (DONUT) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DONUT for 2027 $ 0.004669 med en 10.25% vekstrate. Donut (DONUT) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DONUT for 2028 $ 0.004902 med en 15.76% vekstrate. Donut (DONUT) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DONUT for 2029 $ 0.005147 med en 21.55% vekstrate. Donut (DONUT) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DONUT for 2030 $ 0.005405 med en 27.63% vekstrate. Donut (DONUT) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Donut potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.008804. Donut (DONUT) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Donut potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.014341.

2026 $ 0.004446 5.00%

2027 $ 0.004669 10.25%

2028 $ 0.004902 15.76%

2029 $ 0.005147 21.55%

2030 $ 0.005405 27.63%

2031 $ 0.005675 34.01%

2032 $ 0.005959 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.006257 47.75%

2034 $ 0.006569 55.13%

2035 $ 0.006898 62.89%

2036 $ 0.007243 71.03%

2037 $ 0.007605 79.59%

2038 $ 0.007985 88.56%

2039 $ 0.008385 97.99%

2040 $ 0.008804 107.89% Vis mer Kortsiktig Donut-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.004235 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.004235 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.004239 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.004252 0.41% Donut (DONUT) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for DONUT September 21, 2025(I dag) er $0.004235 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Donut (DONUT) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for DONUT, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.004235 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Donut (DONUT) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for DONUT, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.004239 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Donut (DONUT) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for DONUT $0.004252 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Donut prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 882.57K$ 882.57K $ 882.57K Opplagsforsyning 208.39M 208.39M 208.39M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste DONUT-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har DONUT en sirkulerende forsyning på 208.39M og total markedsverdi på $ 882.57K. Se DONUT livepris

Donut Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Donut direktepris, er gjeldende pris for Donut 0.004235USD. Den sirkulerende forsyningen av Donut(DONUT) er 208.39M DONUT , som gir den en markedsverdi på $882,567 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 1.47% $ 0 $ 0.004277 $ 0.004092

7 dager -9.53% $ -0.000403 $ 0.004721 $ 0.004001

30 dager -3.58% $ -0.000151 $ 0.004721 $ 0.004001 24-timers ytelse De siste 24 timene har Donut vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 1.47% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Donut handlet på en topp på $0.004721 og en bunn på $0.004001 . Det så en prisendring på -9.53% . Denne nylige trenden viser potensialet til DONUT for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Donut opplevd en -3.58% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000151 av dens verdi. Dette indikerer at DONUT kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Donut (DONUT) prisforutsigelsesmodul? Donut-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for DONUT basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Donut det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for DONUT, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Donut. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til DONUT. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til DONUT for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Donut.

Hvorfor er DONUT-prisforutsigelse viktig?

DONUT-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

