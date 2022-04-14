Donut (DONUT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Donut (DONUT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Donut (DONUT) Informasjon Donut (DONUT) is the native token of r/EthTrader, a unique Ethereum-focused community on Reddit. It powers a SocialFi ecosystem by incentivizing contributions, promoting engagement, and enabling decentralized governance. Donuts are distributed based on user activity, such as posting, commenting, and participating in governance, creating a fair and transparent reward system for contributors. Additionally, DONUT holders have the ability to influence subreddit policies and ecosystem changes. The token also supports initiatives such as tipping, subreddit special memberships, and domain-based identity systems. Offisiell nettside: https://donut-dashboard.com Kjøp DONUT nå!

Donut (DONUT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Donut (DONUT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 833.20K $ 833.20K $ 833.20K Total forsyning: $ 227.30M $ 227.30M $ 227.30M Sirkulerende forsyning: $ 208.39M $ 208.39M $ 208.39M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 908.80K $ 908.80K $ 908.80K All-time high: $ 0.093022 $ 0.093022 $ 0.093022 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00399619 $ 0.00399619 $ 0.00399619 Lær mer om Donut (DONUT) pris

Donut (DONUT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Donut (DONUT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DONUT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DONUT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DONUTs tokenomics, kan du utforske DONUT tokenets livepris!

DONUT prisforutsigelse
Vil du vite hvor DONUT kan være på vei? Vår DONUT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

