Donkee (DONKEE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.00487944 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.13% Prisendring (7D) -1.33%

Donkee (DONKEE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DONKEE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DONKEE er $ 0.00487944, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DONKEE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.13% over 24 timer og -1.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Donkee (DONKEE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.94K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.94K Opplagsforsyning 1000.00M Total forsyning 999,999,933.0

Nåværende markedsverdi på Donkee er $ 13.94K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DONKEE er 1000.00M, med en total tilgang på 999999933.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.94K.