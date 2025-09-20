DOM (DOM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00183158$ 0.00183158 $ 0.00183158 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) -1.59% Prisendring (7D) -17.29% Prisendring (7D) -17.29%

DOM (DOM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DOM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOM er $ 0.00183158, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOM endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -1.59% over 24 timer og -17.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DOM (DOM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 77.78K$ 77.78K $ 77.78K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 77.78K$ 77.78K $ 77.78K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på DOM er $ 77.78K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOM er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 77.78K.