The DOMS project, backed by the $DOM token, is a Web3-focused initiative created by Domino, a pioneering music artist in the blockchain space. DOMS combines unique NFT-based profile pictures (PFPs), music, and art to build an engaging community focused on creativity, connection, and humanitarian values. Each DOM NFT features hand-drawn traits and is supported by exclusive music content, creating a unique digital collectible with cultural and artistic value. The $DOM token serves as the primary utility token within the DOMS ecosystem, allowing holders to access various perks, experiences, and community-driven rewards.
Å forstå tokenomics bak DOM (DOM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet DOM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange DOM tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
