DOM (DOM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DOM (DOM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DOM (DOM) Informasjon The DOMS project, backed by the $DOM token, is a Web3-focused initiative created by Domino, a pioneering music artist in the blockchain space. DOMS combines unique NFT-based profile pictures (PFPs), music, and art to build an engaging community focused on creativity, connection, and humanitarian values. Each DOM NFT features hand-drawn traits and is supported by exclusive music content, creating a unique digital collectible with cultural and artistic value. The $DOM token serves as the primary utility token within the DOMS ecosystem, allowing holders to access various perks, experiences, and community-driven rewards. Offisiell nettside: https://sites.props.app/u/doms/mints/916e42a4-9047-4148-b5c6-ff27663658fe Teknisk dokument: https://sites.props.app/u/doms/mints/916e42a4-9047-4148-b5c6-ff27663658fe Kjøp DOM nå!

DOM (DOM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DOM (DOM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 69.98K $ 69.98K $ 69.98K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 69.98K $ 69.98K $ 69.98K All-time high: $ 0.00183158 $ 0.00183158 $ 0.00183158 All-Time Low: $ 0.00006462 $ 0.00006462 $ 0.00006462 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om DOM (DOM) pris

DOM (DOM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DOM (DOM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DOM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DOM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DOMs tokenomics, kan du utforske DOM tokenets livepris!

DOM prisforutsigelse Vil du vite hvor DOM kan være på vei? Vår DOM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DOM tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!