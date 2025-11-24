Dogenarii pris i dag

Sanntids Dogenarii (DOGENARII) pris i dag er $ 0.00001501, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende DOGENARII til USD konverteringssats er $ 0.00001501 per DOGENARII.

Dogenarii rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 15,008.22, med en sirkulerende forsyning på 1.00B DOGENARII. I løpet av de siste 24 timene DOGENARII har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00279694, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001501.

Kortsiktig har DOGENARII beveget seg -- i løpet av den siste timen og -13.48% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Dogenarii (DOGENARII) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.01K$ 15.01K $ 15.01K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.01K$ 15.01K $ 15.01K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

