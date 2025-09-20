DOGC (DOGC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.25% Prisendring (1D) -5.16% Prisendring (7D) -10.95% Prisendring (7D) -10.95%

DOGC (DOGC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DOGC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOGC er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOGC endret seg med -0.25% i løpet av den siste timen, -5.16% over 24 timer og -10.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DOGC (DOGC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.50M$ 3.50M $ 3.50M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.50M$ 3.50M $ 3.50M Opplagsforsyning 100.00B 100.00B 100.00B Total forsyning 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Nåværende markedsverdi på DOGC er $ 3.50M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOGC er 100.00B, med en total tilgang på 99999999999.99998. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.50M.