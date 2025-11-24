Dialectic BTC Vault pris i dag

Sanntids Dialectic BTC Vault (DBIT) pris i dag er $ 87,008, med en 2.87% endring de siste 24 timene. Nåværende DBIT til USD konverteringssats er $ 87,008 per DBIT.

Dialectic BTC Vault rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 14,353,921, med en sirkulerende forsyning på 164.97 DBIT. I løpet av de siste 24 timene DBIT har den blitt handlet mellom $ 86,977(laveste) og $ 92,701 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 126,288, mens tidenes laveste notering var $ 84,993.

Kortsiktig har DBIT beveget seg -1.48% i løpet av den siste timen og -8.52% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Dialectic BTC Vault (DBIT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.35M$ 14.35M $ 14.35M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.40M$ 17.40M $ 17.40M Opplagsforsyning 164.97 164.97 164.97 Total forsyning 199.9474571672921 199.9474571672921 199.9474571672921

Nåværende markedsverdi på Dialectic BTC Vault er $ 14.35M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DBIT er 164.97, med en total tilgang på 199.9474571672921. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.40M.