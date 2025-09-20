Dagens Dafi Protocol livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for DAFI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DAFI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Dafi Protocol livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for DAFI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DAFI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Dafi Protocol Pris (DAFI)

1 DAFI til USD livepris:

$0.00049585
$0.00049585
-1.50%1D
Dafi Protocol (DAFI) Live prisdiagram
Dafi Protocol (DAFI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

$ 0.207531
$ 0.207531$ 0.207531

+7.52%

-1.54%

+3.77%

+3.77%

Dafi Protocol (DAFI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DAFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DAFI er $ 0.207531, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DAFI endret seg med +7.52% i løpet av den siste timen, -1.54% over 24 timer og +3.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dafi Protocol (DAFI) Markedsinformasjon

$ 280.32K
$ 280.32K$ 280.32K

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

565.33M
565.33M 565.33M

2,250,000,000.0
2,250,000,000.0 2,250,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Dafi Protocol er $ 280.32K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DAFI er 565.33M, med en total tilgang på 2250000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.12M.

Dafi Protocol (DAFI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Dafi Protocol til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Dafi Protocol til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Dafi Protocol til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Dafi Protocol til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.54%
30 dager$ 0+2.30%
60 dager$ 0-15.25%
90 dager$ 0--

Hva er Dafi Protocol (DAFI)

Dafi creates synthetics to reward networks, for long term users Dafi solves the biggest issue within decentralized economies - by rewarding users later, instead of earlier.

Dafi Protocol (DAFI) Ressurs

Dafi Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Dafi Protocol (DAFI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Dafi Protocol (DAFI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Dafi Protocol.

Sjekk Dafi Protocolprisprognosen nå!

DAFI til lokale valutaer

Dafi Protocol (DAFI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Dafi Protocol (DAFI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DAFI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Dafi Protocol (DAFI)

Hvor mye er Dafi Protocol (DAFI) verdt i dag?
Live DAFI prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DAFI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DAFI til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Dafi Protocol?
Markedsverdien for DAFI er $ 280.32K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DAFI?
Den sirkulerende forsyningen av DAFI er 565.33M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDAFI ?
DAFI oppnådde en ATH-pris på 0.207531 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DAFI?
DAFI så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til DAFI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DAFI er -- USD.
Vil DAFI gå høyere i år?
DAFI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DAFI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Dafi Protocol (DAFI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

