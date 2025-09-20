Dafi Protocol (DAFI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.207531$ 0.207531 $ 0.207531 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +7.52% Prisendring (1D) -1.54% Prisendring (7D) +3.77% Prisendring (7D) +3.77%

Dafi Protocol (DAFI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DAFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DAFI er $ 0.207531, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DAFI endret seg med +7.52% i løpet av den siste timen, -1.54% over 24 timer og +3.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dafi Protocol (DAFI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 280.32K$ 280.32K $ 280.32K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Opplagsforsyning 565.33M 565.33M 565.33M Total forsyning 2,250,000,000.0 2,250,000,000.0 2,250,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Dafi Protocol er $ 280.32K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DAFI er 565.33M, med en total tilgang på 2250000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.12M.