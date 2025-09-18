Dagens FLOW livepris er 0.4013 USD. Spor prisoppdateringer for FLOW til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FLOW pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens FLOW livepris er 0.4013 USD. Spor prisoppdateringer for FLOW til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FLOW pristrenden enkelt hos MEXC nå.

FLOW Pris(FLOW)

$0.4013
-0.59%1D
FLOW (FLOW) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:49:59 (UTC+8)

FLOW (FLOW) Prisinformasjon (USD)

$ 0.3998
24 timer lav
24 timer høy

-0.33%

-0.59%

-4.82%

-4.82%

FLOW (FLOW) sanntidsprisen er $ 0.4013. I løpet av de siste 24 timene har FLOW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.3998 og et toppnivå på $ 0.4249, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FLOW er $ 46.16255049, mens den rekordlave prisen er $ 0.2915829371670184.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FLOW endret seg med -0.33% i løpet av den siste timen, -0.59% over 24 timer og -4.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

No.111

$ 646.04M$ 646.04M

$ 608.86K$ 608.86K

$ 646.04M$ 646.04M

1.61B 1.61B

----

1,609,858,180.9907877 1,609,858,180.9907877

0.01%

FLOW

Nåværende markedsverdi på FLOW er $ 646.04M, med et 24-timers handelsvolum på $ 608.86K. Den sirkulerende forsyningen på FLOW er 1.61B, med en total tilgang på 1609858180.9907877. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 646.04M.

FLOW (FLOW) Prishistorikk USD

Spor prisendringene FLOW for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.002382-0.59%
30 dager$ +0.0268+7.15%
60 dager$ -0.0418-9.44%
90 dager$ +0.0778+24.04%
FLOW Prisendring i dag

I dag registrerte FLOW en endring på $ -0.002382 (-0.59%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

FLOW 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0268 (+7.15%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

FLOW 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så FLOW en endring på $ -0.0418 (-9.44%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

FLOW 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0778+24.04% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for FLOW (FLOW)?

Sjekk ut FLOW Prishistorikk-siden nå.

Hva er FLOW (FLOW)

Flow is a fast, decentralized, and developer-friendly blockchain, designed as the foundation for a new generation of games, apps, and the digital assets that power them. It is based on a unique, multi-role architecture, and designed to scale without sharding, allowing for massive improvements in speed and throughput while preserving a developer-friendly, ACID-compliant environment.

FLOW er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere FLOW investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk FLOW Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om FLOW på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din FLOW kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

FLOW Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil FLOW (FLOW) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine FLOW (FLOW) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for FLOW.

Sjekk FLOWprisprognosen nå!

FLOW (FLOW) tokenomics

Å forstå tokenomics bak FLOW (FLOW) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FLOW tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe FLOW (FLOW)

Leter du etter hvordan du kjøperFLOW? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe FLOW på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

FLOW til lokale valutaer

FLOW Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av FLOW, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell FLOW nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om FLOW

Hvor mye er FLOW (FLOW) verdt i dag?
Live FLOW prisen i USD er 0.4013 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FLOW-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FLOW til USD er $ 0.4013. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for FLOW?
Markedsverdien for FLOW er $ 646.04M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FLOW?
Den sirkulerende forsyningen av FLOW er 1.61B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFLOW ?
FLOW oppnådde en ATH-pris på 46.16255049 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FLOW?
FLOW så en ATL-pris på 0.2915829371670184 USD.
Hva er handelsvolumet til FLOW?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FLOW er $ 608.86K USD.
Vil FLOW gå høyere i år?
FLOW kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FLOW prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:49:59 (UTC+8)

FLOW (FLOW) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

