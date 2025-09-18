Hva er FLOW (FLOW)

Flow is a fast, decentralized, and developer-friendly blockchain, designed as the foundation for a new generation of games, apps, and the digital assets that power them. It is based on a unique, multi-role architecture, and designed to scale without sharding, allowing for massive improvements in speed and throughput while preserving a developer-friendly, ACID-compliant environment.

Hvor mye vil FLOW (FLOW) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine FLOW (FLOW) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for FLOW.

FLOW (FLOW) tokenomics

Å forstå tokenomics bak FLOW (FLOW) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FLOW tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om FLOW Hvor mye er FLOW (FLOW) verdt i dag? Live FLOW prisen i USD er 0.4013 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende FLOW-til-USD-pris? $ 0.4013 . Sjekk ut Den nåværende prisen på FLOW til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for FLOW? Markedsverdien for FLOW er $ 646.04M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av FLOW? Den sirkulerende forsyningen av FLOW er 1.61B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFLOW ? FLOW oppnådde en ATH-pris på 46.16255049 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på FLOW? FLOW så en ATL-pris på 0.2915829371670184 USD . Hva er handelsvolumet til FLOW? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FLOW er $ 608.86K USD . Vil FLOW gå høyere i år? FLOW kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FLOW prisprognosen for en mer grundig analyse.

