Hva er Qubic (QUBIC)

Qubic is pioneering AI technology by integrating its Layer 1 Useful Proof of Work (uPoW) network with an open-source AI framework. This robust platform supports feeless transactions and features high-speed smart contracts, capable of processing up to 40 million transfers per second (TPS), underpinned by a quorum-based consensus mechanism. Founded by Sergey Ivancheglo, also known as come-from-beyond and a cofounder of IOTA and NXT, Qubic leverages extensive CPU and GPU resources through AI miners. Our goal is to democratize access to Artificial General Intelligence (AGI), redefining the role of AI in everyday technology.

Qubic (QUBIC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Qubic (QUBIC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om QUBIC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Qubic (QUBIC)

Leter du etter hvordan du kjøperQubic? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Qubic på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

