Dafi Protocol (DAFI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dafi Protocol (DAFI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dafi Protocol (DAFI) Informasjon Dafi creates synthetics to reward networks, for long term users Dafi solves the biggest issue within decentralized economies - by rewarding users later, instead of earlier. Offisiell nettside: https://dafiprotocol.io/ Kjøp DAFI nå!

Dafi Protocol (DAFI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dafi Protocol (DAFI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 253.56K $ 253.56K $ 253.56K Total forsyning: $ 2.25B $ 2.25B $ 2.25B Sirkulerende forsyning: $ 565.33M $ 565.33M $ 565.33M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M All-time high: $ 0.207531 $ 0.207531 $ 0.207531 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00044851 $ 0.00044851 $ 0.00044851 Lær mer om Dafi Protocol (DAFI) pris

Dafi Protocol (DAFI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dafi Protocol (DAFI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DAFI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DAFI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DAFIs tokenomics, kan du utforske DAFI tokenets livepris!

DAFI prisforutsigelse Vil du vite hvor DAFI kan være på vei? Vår DAFI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DAFI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!