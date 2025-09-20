crvUSD (CRVUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.99421 $ 0.99421 $ 0.99421 24 timer lav $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 24 timer høy 24 timer lav $ 0.99421$ 0.99421 $ 0.99421 24 timer høy $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 All Time High $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Laveste pris $ 0.949016$ 0.949016 $ 0.949016 Prisendring (1H) -0.13% Prisendring (1D) +0.02% Prisendring (7D) +0.08% Prisendring (7D) +0.08%

crvUSD (CRVUSD) sanntidsprisen er $1. I løpet av de siste 24 timene har CRVUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.99421 og et toppnivå på $ 1.003, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRVUSD er $ 1.11, mens den rekordlave prisen er $ 0.949016.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRVUSD endret seg med -0.13% i løpet av den siste timen, +0.02% over 24 timer og +0.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

crvUSD (CRVUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 116.99M$ 116.99M $ 116.99M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 116.99M$ 116.99M $ 116.99M Opplagsforsyning 116.95M 116.95M 116.95M Total forsyning 116,954,116.989277 116,954,116.989277 116,954,116.989277

Nåværende markedsverdi på crvUSD er $ 116.99M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRVUSD er 116.95M, med en total tilgang på 116954116.989277. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 116.99M.