Dagens crvUSD livepris er 1 USD. Spor prisoppdateringer for CRVUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CRVUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens crvUSD livepris er 1 USD. Spor prisoppdateringer for CRVUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CRVUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CRVUSD

CRVUSD Prisinformasjon

CRVUSD Offisiell nettside

CRVUSD tokenomics

CRVUSD Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

crvUSD Logo

crvUSD Pris (CRVUSD)

Ikke oppført

1 CRVUSD til USD livepris:

$1
$1$1
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
crvUSD (CRVUSD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:00:57 (UTC+8)

crvUSD (CRVUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.99421
$ 0.99421$ 0.99421
24 timer lav
$ 1.003
$ 1.003$ 1.003
24 timer høy

$ 0.99421
$ 0.99421$ 0.99421

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 0.949016
$ 0.949016$ 0.949016

-0.13%

+0.02%

+0.08%

+0.08%

crvUSD (CRVUSD) sanntidsprisen er $1. I løpet av de siste 24 timene har CRVUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.99421 og et toppnivå på $ 1.003, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRVUSD er $ 1.11, mens den rekordlave prisen er $ 0.949016.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRVUSD endret seg med -0.13% i løpet av den siste timen, +0.02% over 24 timer og +0.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

crvUSD (CRVUSD) Markedsinformasjon

$ 116.99M
$ 116.99M$ 116.99M

--
----

$ 116.99M
$ 116.99M$ 116.99M

116.95M
116.95M 116.95M

116,954,116.989277
116,954,116.989277 116,954,116.989277

Nåværende markedsverdi på crvUSD er $ 116.99M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRVUSD er 116.95M, med en total tilgang på 116954116.989277. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 116.99M.

crvUSD (CRVUSD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på crvUSD til USD ble $ +0.0002317.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på crvUSD til USD ble $ +0.0005044000.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på crvUSD til USD ble $ +0.0006577000.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på crvUSD til USD ble $ +0.0001258259413285.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0002317+0.02%
30 dager$ +0.0005044000+0.05%
60 dager$ +0.0006577000+0.07%
90 dager$ +0.0001258259413285+0.01%

Hva er crvUSD (CRVUSD)

crvUSD is a collateralized-debt-position (CDP) stablecoin pegged to the US Dollar

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

crvUSD (CRVUSD) Ressurs

Offisiell nettside

crvUSD Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil crvUSD (CRVUSD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine crvUSD (CRVUSD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for crvUSD.

Sjekk crvUSDprisprognosen nå!

CRVUSD til lokale valutaer

crvUSD (CRVUSD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak crvUSD (CRVUSD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CRVUSD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om crvUSD (CRVUSD)

Hvor mye er crvUSD (CRVUSD) verdt i dag?
Live CRVUSD prisen i USD er 1.0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CRVUSD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CRVUSD til USD er $ 1.0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for crvUSD?
Markedsverdien for CRVUSD er $ 116.99M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CRVUSD?
Den sirkulerende forsyningen av CRVUSD er 116.95M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCRVUSD ?
CRVUSD oppnådde en ATH-pris på 1.11 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CRVUSD?
CRVUSD så en ATL-pris på 0.949016 USD.
Hva er handelsvolumet til CRVUSD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CRVUSD er -- USD.
Vil CRVUSD gå høyere i år?
CRVUSD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CRVUSD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:00:57 (UTC+8)

crvUSD (CRVUSD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.