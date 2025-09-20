CRONUS (CRONUS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00148746 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.19% Prisendring (1D) +7.28% Prisendring (7D) -24.06%

CRONUS (CRONUS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CRONUS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRONUS er $ 0.00148746, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRONUS endret seg med +0.19% i løpet av den siste timen, +7.28% over 24 timer og -24.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CRONUS (CRONUS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 609.05K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 609.05K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på CRONUS er $ 609.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRONUS er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 609.05K.