CRONUS (CRONUS) Informasjon Cronus Agent is a user-friendly Telegram bot for trading tokens on the Cronos blockchain. It enables users to perform various trades, such as instant buys, sells, limit orders, and automated dollar-cost averaging, primarily through the VVS Finance platform. The project prioritizes secure wallet management and offers a unique benefit where fees generated from bot usage are distributed to $CRONUS token holders, aiming to provide a comprehensive and rewarding trading experience directly within Telegram. Offisiell nettside: https://cronusomnis.ai Teknisk dokument: https://cronusomnis.ai/docs Kjøp CRONUS nå!

CRONUS (CRONUS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CRONUS (CRONUS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 466.72K $ 466.72K $ 466.72K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 466.72K $ 466.72K $ 466.72K All-time high: $ 0.00148746 $ 0.00148746 $ 0.00148746 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00046671 $ 0.00046671 $ 0.00046671 Lær mer om CRONUS (CRONUS) pris

CRONUS (CRONUS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CRONUS (CRONUS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CRONUS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CRONUS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CRONUSs tokenomics, kan du utforske CRONUS tokenets livepris!

CRONUS prisforutsigelse Vil du vite hvor CRONUS kan være på vei? Vår CRONUS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CRONUS tokenets prisforutsigelse nå!

