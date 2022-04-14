Cronos ID (CROID) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cronos ID (CROID), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cronos ID (CROID) Informasjon Cronos ID is a decentralised identity and communication layer built on Cronos chain. On a broad level, Cronos ID will give users the ability to send and receive information on-chain, powered by human-readable identifiers. To achieve this, Cronos ID is powered by 3 key subprotocols: Starting with our Domains, every user will have a unique on-chain identity, allowing you to find friends and exchange crypto with ease

The Notifications service will help the community keep track of key protocol events, alerts, NFT bids and more - gone are the days of manually checking your DApps for bids or collateral factors.

Finally, by leveraging Messaging, users and projects will be able to connect and communicate with each other in a safe and verifiable environment. Tokenomics & Utility $CROID is Cronos ID's native and governance token to be utilised in Cronos ID's broader ecosystem. Domain Subscription Module Users may utilize this module to register or extend their ownership over specific domains. Users will pay in $CRO or $CROID, the native underlying chain and native protocol tokens respectively, and may receive discounts based on the durations of their domain registrations Rewards Pool Cronos ID domain holders can deposit their $CROID into maturity vaults to earn $CROID rewards. Users can choose between a 1-month, 9-months, 24-months, and 48-months maturity vaults to lock their $CROID. They will be rewarded with $CROID and $wCRO as staking rewards. Cronos ID concluded its public sale on Nov 17th and started its emission on Nov 18th. $CROID is currently available for trading on VVS Finance at https://vvs.finance/swap Read more about Cronos ID at https://docs.cronosid.xyz/ Offisiell nettside: https://cronosid.xyz/

Cronos ID (CROID) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cronos ID (CROID), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.91M $ 3.91M $ 3.91M Total forsyning: $ 999.47M $ 999.47M $ 999.47M Sirkulerende forsyning: $ 160.25M $ 160.25M $ 160.25M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 24.40M $ 24.40M $ 24.40M All-time high: $ 0.459239 $ 0.459239 $ 0.459239 All-Time Low: $ 0.02338266 $ 0.02338266 $ 0.02338266 Nåværende pris: $ 0.02441115 $ 0.02441115 $ 0.02441115 Lær mer om Cronos ID (CROID) pris

Cronos ID (CROID) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cronos ID (CROID) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CROID tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CROID tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CROIDs tokenomics, kan du utforske CROID tokenets livepris!

CROID prisforutsigelse Vil du vite hvor CROID kan være på vei? Vår CROID prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CROID tokenets prisforutsigelse nå!

