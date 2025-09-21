Cronos ID (CROID)-prisforutsigelse (USD)

Få Cronos ID prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye CROID vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Cronos ID % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Cronos ID-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Cronos ID (CROID) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Cronos ID potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.026115 i 2025. Cronos ID (CROID) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Cronos ID potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.027421 i 2026. Cronos ID (CROID) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på CROID for 2027 $ 0.028792 med en 10.25% vekstrate. Cronos ID (CROID) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på CROID for 2028 $ 0.030231 med en 15.76% vekstrate. Cronos ID (CROID) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på CROID for 2029 $ 0.031743 med en 21.55% vekstrate. Cronos ID (CROID) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på CROID for 2030 $ 0.033330 med en 27.63% vekstrate. Cronos ID (CROID) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Cronos ID potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.054291. Cronos ID (CROID) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Cronos ID potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.088435. År Pris Vekst 2025 $ 0.026115 0.00%

Gjeldende Cronos ID prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 4.19M$ 4.19M $ 4.19M Opplagsforsyning 160.19M 160.19M 160.19M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste CROID-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har CROID en sirkulerende forsyning på 160.19M og total markedsverdi på $ 4.19M. Se CROID livepris

Cronos ID Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Cronos ID direktepris, er gjeldende pris for Cronos ID 0.026115USD. Den sirkulerende forsyningen av Cronos ID(CROID) er 160.19M CROID , som gir den en markedsverdi på $4,186,491 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -2.66% $ -0.000715 $ 0.026849 $ 0.026048

7 dager -7.49% $ -0.001958 $ 0.028178 $ 0.023670

30 dager 11.24% $ 0.002935 $ 0.028178 $ 0.023670 24-timers ytelse De siste 24 timene har Cronos ID vist en prisbevegelse på $-0.000715 , noe som gjenspeiler en -2.66% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Cronos ID handlet på en topp på $0.028178 og en bunn på $0.023670 . Det så en prisendring på -7.49% . Denne nylige trenden viser potensialet til CROID for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Cronos ID opplevd en 11.24% endring, som gjenspeiler omtrent $0.002935 av dens verdi. Dette indikerer at CROID kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Cronos ID (CROID) prisforutsigelsesmodul? Cronos ID-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for CROID basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Cronos ID det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for CROID, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Cronos ID. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til CROID. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til CROID for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Cronos ID.

Hvorfor er CROID-prisforutsigelse viktig?

CROID-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i CROID nå? I følge dine forutsigelser vil CROID oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for CROID neste måned? I følge Cronos ID (CROID)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte CROID-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 CROID koste i 2026? Prisen på 1 Cronos ID (CROID) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil CROID øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på CROID i 2027? Cronos ID (CROID) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 CROID innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for CROID i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Cronos ID (CROID) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for CROID i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Cronos ID (CROID) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 CROID koste i 2030? Prisen på 1 Cronos ID (CROID) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil CROID øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for CROID i 2040? Cronos ID (CROID) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 CROID innen 2040.