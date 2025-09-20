Cronos ID Pris (CROID)
Cronos ID (CROID) sanntidsprisen er $0.0266461. I løpet av de siste 24 timene har CROID blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02633131 og et toppnivå på $ 0.02754281, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CROID er $ 0.459239, mens den rekordlave prisen er $ 0.02338266.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CROID endret seg med +0.22% i løpet av den siste timen, -2.68% over 24 timer og -6.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Cronos ID er $ 4.27M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CROID er 160.15M, med en total tilgang på 999466528.4985553. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.63M.
I løpet av i dag er prisendringen på Cronos ID til USD ble $ -0.00073382956818904.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Cronos ID til USD ble $ +0.0031871879.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Cronos ID til USD ble $ -0.0003889051.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Cronos ID til USD ble $ -0.00260292395301663.
Cronos ID is a decentralised identity and communication layer built on Cronos chain. On a broad level, Cronos ID will give users the ability to send and receive information on-chain, powered by human-readable identifiers. To achieve this, Cronos ID is powered by 3 key subprotocols: * Starting with our Domains, every user will have a unique on-chain identity, allowing you to find friends and exchange crypto with ease * The Notifications service will help the community keep track of key protocol events, alerts, NFT bids and more - gone are the days of manually checking your DApps for bids or collateral factors. * Finally, by leveraging Messaging, users and projects will be able to connect and communicate with each other in a safe and verifiable environment. Tokenomics & Utility $CROID is Cronos ID’s native and governance token to be utilised in Cronos ID’s broader ecosystem. 1. Domain Subscription Module Users may utilize this module to register or extend their ownership over specific domains. Users will pay in $CRO or $CROID, the native underlying chain and native protocol tokens respectively, and may receive discounts based on the durations of their domain registrations 2. Rewards Pool Cronos ID domain holders can deposit their $CROID into maturity vaults to earn $CROID rewards. Users can choose between a 1-month, 9-months, 24-months, and 48-months maturity vaults to lock their $CROID. They will be rewarded with $CROID and $wCRO as staking rewards. Cronos ID concluded its public sale on Nov 17th and started its emission on Nov 18th. $CROID is currently available for trading on VVS Finance at https://vvs.finance/swap Read more about Cronos ID at https://docs.cronosid.xyz/
