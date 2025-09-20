Cronos ID (CROID) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02633131 $ 0.02633131 $ 0.02633131 24 timer lav $ 0.02754281 $ 0.02754281 $ 0.02754281 24 timer høy 24 timer lav $ 0.02633131$ 0.02633131 $ 0.02633131 24 timer høy $ 0.02754281$ 0.02754281 $ 0.02754281 All Time High $ 0.459239$ 0.459239 $ 0.459239 Laveste pris $ 0.02338266$ 0.02338266 $ 0.02338266 Prisendring (1H) +0.22% Prisendring (1D) -2.68% Prisendring (7D) -6.71% Prisendring (7D) -6.71%

Cronos ID (CROID) sanntidsprisen er $0.0266461. I løpet av de siste 24 timene har CROID blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02633131 og et toppnivå på $ 0.02754281, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CROID er $ 0.459239, mens den rekordlave prisen er $ 0.02338266.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CROID endret seg med +0.22% i løpet av den siste timen, -2.68% over 24 timer og -6.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cronos ID (CROID) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.27M$ 4.27M $ 4.27M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 26.63M$ 26.63M $ 26.63M Opplagsforsyning 160.15M 160.15M 160.15M Total forsyning 999,466,528.4985553 999,466,528.4985553 999,466,528.4985553

Nåværende markedsverdi på Cronos ID er $ 4.27M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CROID er 160.15M, med en total tilgang på 999466528.4985553. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.63M.