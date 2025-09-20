Crashout (CRASHOUT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00102426, 24 timer høy $ 0.00114779, All Time High $ 0.01390293, Laveste pris $ 0, Prisendring (1H) +0.03%, Prisendring (1D) -0.66%, Prisendring (7D) -47.76%

Crashout (CRASHOUT) sanntidsprisen er $0.00112434. I løpet av de siste 24 timene har CRASHOUT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00102426 og et toppnivå på $ 0.00114779, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRASHOUT er $ 0.01390293, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRASHOUT endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -0.66% over 24 timer og -47.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Crashout (CRASHOUT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.13M, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 1.13M, Opplagsforsyning 999.99M, Total forsyning 999,986,230.159151

Nåværende markedsverdi på Crashout er $ 1.13M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRASHOUT er 999.99M, med en total tilgang på 999986230.159151. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.13M.