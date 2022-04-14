Crashout (CRASHOUT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Crashout (CRASHOUT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Crashout (CRASHOUT) Informasjon Crashout is a financial asset that is apart of the anti cancel culture movement. Crashout intends to embrace people who publicily post things which put them at risk of being cancelled, bullied, made fun of, or mogged on the timeline. At the beginning of social media, the internet was overtaken by prank videos, america's funniest home videos, people freaking out and being silly, videos of people getting arrested for doing insane things, etc. The internet has continued to follow this trend where the most popular videos now are of streamers crashing out like Speed or Kai Cenat, zoomer brainrot videos, and just generally that acting unhinged or being politically incorrect gets the most mindshare (ex. Tate, Nick Fuentes, etc). Crashout is a bet on the growth of social media. Crashout is a bet on content creators. Crashout is a bet on zoomers. Crashout is a bet on the internet. Offisiell nettside: https://crashoutsol.xyz/ Kjøp CRASHOUT nå!

Crashout (CRASHOUT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Crashout (CRASHOUT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Total forsyning: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Sirkulerende forsyning: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M All-time high: $ 0.01390293 $ 0.01390293 $ 0.01390293 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00103037 $ 0.00103037 $ 0.00103037 Lær mer om Crashout (CRASHOUT) pris

Crashout (CRASHOUT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Crashout (CRASHOUT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CRASHOUT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CRASHOUT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CRASHOUTs tokenomics, kan du utforske CRASHOUT tokenets livepris!

