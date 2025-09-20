CRAB (CRAB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00877154$ 0.00877154 $ 0.00877154 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.52% Prisendring (1D) -1.46% Prisendring (7D) -5.82% Prisendring (7D) -5.82%

CRAB (CRAB) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CRAB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRAB er $ 0.00877154, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRAB endret seg med +0.52% i løpet av den siste timen, -1.46% over 24 timer og -5.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CRAB (CRAB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 31.03K$ 31.03K $ 31.03K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 31.03K$ 31.03K $ 31.03K Opplagsforsyning 999.81M 999.81M 999.81M Total forsyning 999,810,078.375931 999,810,078.375931 999,810,078.375931

Nåværende markedsverdi på CRAB er $ 31.03K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRAB er 999.81M, med en total tilgang på 999810078.375931. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 31.03K.