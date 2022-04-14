CRAB (CRAB) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i CRAB (CRAB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
CRAB (CRAB) Informasjon

The memecoin that claws its way to the top.

With our pincers, we climb higher each day, collecting shells, pearls, and treasures as we roam the ocean floor.

We crabs learned to spot a good solana from miles away, readin' the currents like a treasure map.

You see, we crabs perfected the art of supply and demand — tides go out, food's scarce, we know when to pinch and when to hold.

This ain't just about pinchin' pennies. It's about ridin' the waves, knowing when to burrow deep and when to claw yer way up!

SNIP. SNIP. No one left behind in the quest for riches! Join now, or risk watching from the shore.

SNIP. SNIP.

Offisiell nettside:
https://thecrabsite.com

CRAB (CRAB) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CRAB (CRAB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 31.06K
Total forsyning:
$ 999.81M
Sirkulerende forsyning:
$ 999.81M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 31.06K
All-time high:
$ 0.00877154
All-Time Low:
$ 0
Nåværende pris:
$ 0
CRAB (CRAB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak CRAB (CRAB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet CRAB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange CRAB tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår CRABs tokenomics, kan du utforske CRAB tokenets livepris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.